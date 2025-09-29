পাকিস্তানি ক্রিকেটারের উদযাপন নিয়ে কটাক্ষ ভারতীয় ক্রিকেটারদের

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন আর জমে না—গত কয়েক দিন ধরে এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছিল। কারণ, মাঠের পারফরম্যান্সে কোনো লড়াই দেখা যায় না। বেশির ভাগ ম্যাচ একতরফাভাবে জেতে ভারতীয়রা। কিন্তু দুবাইয়ে গত রাতে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হয়েছে ফাইনালের মতোই।
এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যে পরিমাণ নাটক হয়েছে, সেটা যেন থ্রিলার মুভিকেও হার মানায়। তিন বারের দেখায় তিনবারই ঘটেছে কোনো না কোনো নাটকীয় ঘটনা। দুবাইয়ে গত রাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের ৫ উইকেটের জয়ের পর সেই নাটক অন্য রকম এক মাত্রা পেয়েছে। আর্শদীপ সিং নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বেশ কয়েকটি পোস্ট করেছেন। যার মধ্যে তাঁর একটি রিলস সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেই রিলসে দেখা যাচ্ছে, তিন ভারতীয় ক্রিকেটার আর্শদীপ, জিতেশ শর্মা, হারশিত রানা চোখের ইশারার মতো উদযাপন করছেন আর হাসছেন। তাঁদের সতীর্থ সঞ্জু স্যামসন সেটা দারুণ উপভোগ করেছেন। আর্শদীপ ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘নো কনটেক্সট।’
ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই উদযাপন মূলত আবরার আহমেদকে লক্ষ্য করে করা। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে আবরার আহমেদের বলে তুলে মারতে যান স্যামসন। এজ হওয়া বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে তালুবন্দী করেছেন সাহিবজাদা ফারহান। স্যামসনের উইকেট নেওয়ার পর আবরার তাঁর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে করা উদযাপন ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে ফিরিয়ে এনেছেন। আর্শদীপের সেই রিলস শেয়ার করেছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংসও। পাঞ্জাব ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।’
শুধু আর্শদীপ-রানাদের এমন ব্যঙ্গাত্মক উদযাপনই নয়। নাটকীয়তার সীমা যেন ছাড়িয়ে গেছে ভারতের ট্রফিছাড়া উদযাপন করা নিয়ে। এসিসি প্রেসিডেন্ট মহসিন নাকভির কাছ থেকে টুর্নামেন্টের শিরোপা গ্রহণ করেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসির মতো ধীরে ধীরে হেঁটে ট্রফি উঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিমায় ভারতীয় অধিনায়ক অদৃশ্য ট্রফি নিয়ে উদযাপন করেন সতীর্থদের সামনে। শিরোপা ছাড়া উদযাপন করা নিয়ে যখন এত কথা, আর্শদীপও এই ঘটনা আড়াল করেননি। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে আর্শদীপ, রানা, হার্দিক পান্ডিয়া ধরে আছেন ভারতের পতাকা। আর্শদীপ ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘এটাই আমাদের ট্রফি।’ ভারতের বাঁহাতি পেসার তাঁদের জাতীয় পতাকার ইমোজি বসিয়ে দিয়েছেন।
পাকিস্তানকে হারিয়ে নবমবারের মতো এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছয়বার। পাকিস্তান এশিয়া কাপ জিতেছে ২ বার। তবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছে দুইবার। এর আগে এই দুবাইয়েই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতা হয়নি পাকিস্তানের।