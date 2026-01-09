প্রথম বোলার হিসেবে বিপিএলে দুবার হ্যাটট্রিকের কীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ের

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দারুণ এক কীর্তি গড়লেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এই টুর্নামেন্টে প্রথম বোলার হিসেবে দুবার হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন এই বাঁ হাতি পেসার। আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন তিনি।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন বল হাতে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি মৃত্যুঞ্জয়ের। প্রথম ২ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। কিন্তু ইনিংসের শেষ ওভারে টানা ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে শেষটা নিজের করে নিলেন রংপুর রাইডার্সের এই পেসার।
প্রথম ২ ওভারে বল হাতে বেশ খরুচে হলেও ২০ তম ওভারে মৃত্যুঞ্জয়ের ওপরই আস্থা রাখেন রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। অধিনায়কের আস্থার প্রতিদান বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়। এই ওভারেও তাঁর শুরুটা সুখকর ছিল না। প্রথম বলে ২ রান নেওয়ার পর দ্বিতীয় ছক্কা হাঁকান নোয়াখালীর উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। পরবর্তী ৩ বলে মৃত্যুঞ্জয়ের উদযাপন দেখেছে সবাই।
সে ওভারের তৃতীয় বলে অঙ্কনকে সোহানের গ্লাভস বন্দী করেন মৃত্যুঞ্জয়। পরের ২ বলে জহির খান ও বিলাল সামিকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। মৃত্যুঞ্জয়ের বোলিং বিশ্লেষণ ছিল এমন: ২.৫-০-৪৩-৩। তাঁর হ্যাটট্রিকের দিনে ১৪৮ রানে অলআউট হয়েছে নোয়াখালী। বিপিএলের ইতিহাসে এটা দশম হ্যাটট্রিক। এর আগে ২০২২ সালের বিপিএলেও হ্যাটট্রিক করেন মৃত্যুঞ্জয়।
মৃত্যুঞ্জয় ছাড়াও বিপিএলে হ্যাটট্রিকের করেছেন আরও ৮ বোলার। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ শামি, আল আমিন হোসেন, আন্দ্রে রাসেল, ওয়াহাব রিয়াজ, শরিফুল ইসলাম, আলিস আল ইসলাম, মঈন আলী ও মেহেদি হাসান রানা। চলতি বিপিএলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন নোয়াখালীর বাঁ হাতি পেসার রানা। তাঁর হ্যাটট্রিকের ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের কাছে হেরে যায় নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।