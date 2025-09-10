কুলদীপের ঘূর্ণিতে মাত্র ৫৮ রানের লক্ষ্য পেল ভারত

‘যশপ্রীত বুমরা একাদশে থাকলে আমি ধর্মঘটে যাব’—টিভি অনুষ্ঠানে বসে এমনই কথা বলেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার অজয় জাদেজা। ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য জাদেজার কথা রাখেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ঠিকই খেলিয়েছে বুমরাকে। তাঁর এনে দেওয়া ব্রেকথ্রুর পর ভারতের স্পিন আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আমিরাতের ব্যাটিং লাইন আপ।
এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আমিরাতকে ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়েছে ভারত। এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সংগ্রহ। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২.১ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন কুলদীপ যাদব।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। টানা ১৫ ম্যাচে হারের পর অবশেষে টসভাগ্যকে পক্ষে পায় ভারত।
ব্যাট হাতে শুরুটা আক্রমণাত্মক করার চেষ্টা করে আমিরাত। কিন্তু চতুর্থ ওভারে বুমরার ‘টো-ক্রাশিং’ ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে সাজঘরের পথে হাঁটেন আলিশান শারাফু (২২)। পরের ওভারে মুহাম্মদ জোহাইবকে (২) ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। এরপর আর কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি আমিরাত।
নবম ওভারে কুলদীপ যাদব একাই তিন উইকেট নিয়ে ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। প্রথম বলে তাঁকে ছক্কা মারতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন রাহুল চোপড়া। লং অনে শুবমান গিলের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ভরসা হয়ে থাকা অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি। চতুর্থ বলে সুইপ করার ঝুঁকি নিতে গিয়ে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন তিনি। ওভারের শেষ বলে গুগলির ধাঁধা ধরতে না পেরে বোল্ড হন হারশিত কৌশিক।
আমিরাতের ব্যাটিংয়ের শেষটাও করেন কুলদীপ। হায়দার আলী পরিণত হন তাঁর চতুর্থ শিকারে। এর আগে শিভাম দুবে ২ ওভারে ৪ রান খরচে নেন ৩ উইকেট। অক্ষর প্যাটেলের শিকার একটি।