‘অযৌক্তিক চাপ দিয়ে ভারতে খেলতে বাধ্য করা যাবে না’

বলছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা
নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ভারতের পরিবর্তে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে ভারতের কথায় আইসিসি অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানালেন যুব ও ক্রীড়া এবং আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আসিফ নজরুল বলেন, ‘উদাহরণ আছে পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলেছে, আইসিসি ভেন্যু বদল করেছে। আমরা অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের কথা বলেছি। আমাদেরকে অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করে, অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে ভারতে খেলাতে বাধ্য করা যাবে না।’
আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আইসিসি যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চাপের কাছে মাথা নত করে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানব না।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলোর জন্য ভারতে দল পাঠাবে না বলে আইসিসিকে দুইবার চিঠি দিয়েছে বিসিবি। তবে আইসিসির চাওয়া, নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ভারতেই বিশ্বকাপ খেলুক বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেও বিসিবিকে রাজি করাতে পারেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।
সবশেষ গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকায় এসেছিলেন আইসিসি এক প্রতিনিধি। ভারতে তেমন একটা নিরাপত্তা শঙ্কা নেই বলে বিসিবিকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তাতেও কাজের কাজ হয়নি। বরাবরের মতো নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট বিসিবি। বিশ্বকাপ খেলতে কোনোভাবেই ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি।
এরই মধ্যে গত পরশু বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করে, বিসিবিকে ২১ জানুয়ারির পর্যন্ত সময়ে বেঁধে দিয়েছে আইসিসি। এই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা হবে। তবে বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি।