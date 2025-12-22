রেকর্ড জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলল নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ কোথায়

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ড্র করার দারুণ এক সম্ভাবনা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। হাতে ১০ উইকেট নিয়ে আজ শেষ দিনে পুরো ৯০ ওভার কাটিয়ে দিতে পারলেই হতো। কিন্তু ব্যাটারদের বাজে পারফরম্যান্সে ৩২৩ রানে হেরে যায় উইন্ডিজ। বিশাল এই জয়ের পর এগিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
রানের বিচারে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে এবারের ৩২৩ রানের জয়টাই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ। রেকর্ড জয়ের পর ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দু্ইয়ে উঠে এল নিউজিল্যান্ড। কিউইদের সাফল্যের হার ৭৭.৭৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শেষ হওয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ব্ল্যাকক্যাপসরা। তিনে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের হার ৭৫। গত মাসে ভারতকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা। অক্টোবরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ৯ দলের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান করছে আট নম্বরে।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অস্ট্রেলিয়ার জয়রথ ছুটছে পাগলা ঘোড়ার মতো। এখন পর্যন্ত খেলা ছয় ম্যাচের ছয়টিতে জিতে শতভাগ সাফল্য নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অজিরা। জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে অস্ট্রেলিয়া। এবার চলমান অ্যাশেজে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে অজিরা। পার্থ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড—কোথাও অজিদের কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশের নিচে অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের সাফল্যের হার ৪.১৭। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বীরত্বপূর্ণ ড্র ছাড়া আর কোনো অর্জন নেই ক্যারিবীয়দের।
চলমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের চার থেকে ছয়ে অবস্থান করছে এশিয়ার তিন দল। চার, পাঁচ ও ছয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের সাফল্যের হার ৬৬.৬৭, ৫০ ও ৪৮.১৫। ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে অবস্থান করছে ইংল্যান্ড। সাত নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের সাফল্যের হার ২৭.০৮। ঘরের মাঠে এ বছরের জুন-আগস্টে ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করে ভারতের বিপক্ষে। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ খোয়ানোর ফলে আরও বেকায়দায় পড়েছে ইংলিশরা।
বাংলাদেশ এ বছরের নভেম্বরে ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে। মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে রেকর্ড সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন। তবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই চক্রে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জুনে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০১৯-২১, ২০২১-২৩ চক্রে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এই দুইবারই রানার্সআপ হয়েছে। সবশেষ ২০২৩-২৫ চক্রে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিল
সাফল্যের হার পয়েন্ট ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া ১০০ ৭২ ৬
নিউজিল্যান্ড ৭৭.৭৮ ২৮ ৩
দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৫ ৩৬ ৪
শ্রীলঙ্কা ৬৬.৬৭ ১৬ ২
পাকিস্তান ৫০ ১২ ২
ভারত ৪৮.১৫ ৫২ ৯
ইংল্যান্ড ২৭.০৮ ২৬ ৮
বাংলাদেশ ১৬.৬৭ ৪ ২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪.১৭ ৪ ৮
*২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত