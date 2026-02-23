বাংলাদেশ সিরিজের সূচি জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিলে সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে সাড়ে চার বছর পর আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফের আফ্রিকান দেশটিতে যাবে দলটি। আট মাস আগেই সে সিরিজের সূচি প্রকাশ করল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)।
দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। শুরুতে সাদা পোশাকের সিরিজ খেলবে দুই দল। এরপর যথারীতি ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।
জোহানেসবার্গে ১৫ থেকে ১৯ নভেম্বর প্রথম টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নে দুই দলের শেষ টেস্ট হবে ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বর। ১,৪ ও ৭ ডিসেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ মাঠে গড়াবে। ম্যাচগুলো হবে ইস্ট লন্ডন, গেবেরহা ও কেপ টাউনে। টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো হবে ১০,১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের ম্যাচ তিনটির ভেন্যু কিম্বার্লি, বেনোনি ও সেঞ্চুরিয়ন।
নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে গ্রীষ্ম মৌসুম শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিনটি করে টেস্ট এবং ওয়ানডেতে অজিদের আতিথেয়তা দেবে তারা। ২০১৮ সালের পর প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করবে অস্ট্রেলিয়া। দলটির বিপক্ষে সিরিজ শেষেই বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে দক্ষিণ আফ্রিকা।