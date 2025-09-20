আবারও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করল পাকিস্তান, কারণ কী

ভারত-পাকিস্তান ঘিরে বিতর্ক যেন থামার নামই নিচ্ছে না। অবশ্য এই দুই প্রতিবেশি দেশের লড়াইয়ে আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে বিতর্ক। তাই এ আর নতুন কী! নতুন খবর হলো ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কি সেটা পরিষ্কার নয়।
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সূচি অনুযায়ী আজ দুবাইয়ে রাত ৮টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল পাকিস্তানের। তা বাতিল করলেও ঠিকই তিন ঘণ্টা অনুশীলন করবে তারা। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষেও ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে সালমান আলী আগার দল।
সুপার ফোরে রোববারের ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়েও ম্যাচ রেফারি হিসেবে পাইক্ৰফটের নাম নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও ছিলেন তিনি। গত রোববার অনুষ্ঠিত ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা। এই বিতর্কের জেরে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ওপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
পাইক্ৰফট এবং পাকিস্তানের কোচ, অধিনায়ক, টিম ম্যানেজারদের নিয়ে আইসিসি বৈঠকে বসলে পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয়েছে বলে ধরা হচ্ছিল। পিসিবিও দাবি করে, পাইক্রফট তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
ভারত সংবাদ সম্মেলন করেছে আজ। সেখানে আসেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।