সুপার ফোরেও ভারতের সুবিধা, বাংলাদেশের অসুবিধা

ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। কাল শুরু হবে সুপার ফোরের লড়াই। প্রথম ম্যাচেই দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। চার দলের মধ্যে এবারও বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ভারত। প্রতিটি ম্যাচেই বিরতি নিয়ে খেলবে তারা।
সুপার ফোরে ২১ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। ২৪ সেপ্টেম্বর পরের ম্যাচ খেলার আগে দুই দিনের বিরতি পাচ্ছে তারা। ২৬ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ খেলার আগেও রয়েছে এক দিনের বিরতি। ভারতের সব ম্যাচই হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। একই স্টেডিয়ামে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা ম্যাচ খেলবে লিটন দাসের দল।
শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচের আগে পাচ্ছে দুই দিনের বিরতি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচটি তাদের খেলতে হবে আবুধাবিতে গিয়ে। সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে পাকিস্তান। ভারত তাই খেলার আগে বাকি দলগুলোর তুলনায় পাচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম। একই সঙ্গে ভ্রমণঝক্কিও পোহাতে হচ্ছে না।
২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় শিরোপার লড়াইয়ে কারা খেলবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।