‘ভারত-পাকিস্তানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল’

ক্রীড়া ডেস্ক    

পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন হরভজন সিং। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল ভারতের কাছে পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিতে তাদের ৬১ রানে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান এভাবে আত্মসমর্পন করায় রীতিমতো হতাশ হয়েছেন ভক্তরা। এই ম্যাচের চিত্র দেখে হরভজন সিং মনে করছেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এখন পার্থক্যটা আকাশ-পাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা সময় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই ছিল টানটান উত্তেজনা এবং জমাট লড়াই। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যর্থতায় লম্বা সময় ধরে আগের সৌন্দর্য হারিয়েছে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগের আটবারের দেখায় সাতটিতেই হেরেছিল পাকিস্তান। নবম দেখাতেও হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো তাদের।

সবশেষ ম্যাচে দারুণ একটা লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিল ভক্তরা। শক্তিশালী স্পিন আক্রমণের কারণে অনেকে তো পাকিস্তানকে এগিয়েই রেখেছিলেন। কিন্তু দলীয় পারফরম্যান্সে তার ছিটেফুটাও দেখাতে পারেনি দলটি। ভারতের সাবেক তারকা স্পিনার হরভজনের মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সালমান আলী আগার দল শুধু অংশগ্রহণ করতেই এসেছে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেন, ‘আমি খুব মজা পেয়েছি। অনেকে বলেছে–পাকিস্তান এবার লড়াই করবে, তাদের দল এখন আগের চেয়ে ভালো। পাকিস্তান কন্ডিশন সম্পর্কেও ভালো জানে, এমন অনেক কথাই হয়েছে। বাস্তবতা হলো, এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্যটা এখন আকাশ-পাতাল। ভারতকে ১৭৫ রানে আটকে দেওয়া পর পাকিস্তান ভেবেছিল তারা ম্যাচে আছে। কিন্তু ১৭৫ রান এই উইকেটে অনেক। অনেকে বলেছে এটা হবে, ওটা হবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো যা সব সময় হয়ে আসছে।’

পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বীতার অভাব দেখছেন হরভজন, ‘আমি বলব পাকিস্তান আরও একবার ভারতের বিপক্ষে কেবলমাত্র অংশ নিতেই এসেছে; তারা জিততে আসেনি। ম্যাচ জেতার মতো দল তাদের নেই। একটা সময় তারা লড়াই করত, কিন্তু এখন তাদের এমন কোনো ক্রিকেটার নেই যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এমনকি তাদের কিংবদন্তিরাও বলছে যে, পরিকল্পনা অনেক ভুল আছে। যে ক্রিকেটারের পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করার কথা, তাকে ওপেন করানো হচ্ছে।’

