তাসকিন-তানজিমের তোপে বাংলাদেশের দাপট

১১ বছর আগে ঘরের মাঠে অঘটনের শিকার হওয়ার দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসছিল বারবার। সেই ঘায়ে প্রলেপ লাগাতে এশিয়া কাপে আজ হংকংয়ের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ-তানজিম হাসানরা বল হাতে এনে দিয়েছেন দুর্দান্ত শুরু। ব্যাটিংয়ে নেমে হংকং তাই খানিকটা হাবুডুবুই খাচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান করেছে তারা।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আউটফিল্ড ধীরগতির হলেও উইকেটে এক্সটা বাউন্স ও সুইংয়ের দেখা মিলছিল। সেটাই কাজে লাগান তাসকিন-তানজিদরা। দ্বিতীয় ওভারে বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন তাসকিন। তাঁর লেংথ ডেলিভারি সোজা ব্যাটে খেলতে চেয়েছিলেন অংশুমান রাঠ (৪)। কিন্তু বল ব্যাটের কোণায় লেগে চলে যায় উইকেটরক্ষক লিটন দাসের হাতে। বাংলাদেশের আবেদনে আম্পায়ার সাড়া না দিলেও রিভিউতে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন।
পঞ্চম ওভারে দারুণ এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতকে বোল্ড করেন তানজিম হাসান সাকিব। আগের বলে অবশ্য তাঁকে এগিয়ে এসে লং অন দিয়ে ছক্কা মারেন বাবর (১৪)। তানজিমের মুখচ্ছবিই বলে দিচ্ছিল পরের বলটি হবে প্রতিশোধের। যেই কথা সেই কাজ। এবারও এগিয়ে এসে খেলতে যান বাবর। কিন্তু লেট সুইংয়ে ধোঁকা খেয়ে স্টাম্প হারান এই ব্যাটার।
পাওয়ার-প্লেতে হংকংয়ের ব্যাটিং ঝলক সেভাবে দেখা যায়নি। বরং আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশের পেসাররা। যার ফলে ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৩৪ রানের বেশি করতে পারেনি হংকং। এরপর জিশান আলীকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন নিজাকাত খান। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারানোর ম্যাচেও দলে ছিলেন তিনি।