ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেও সন্তুষ্ট নন মিরাজ

যে ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশ এক সময়ে বলে কয়ে হারাত, সাম্প্রতিক সময়ের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সেটার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। ২০২৪-এর নভেম্বর থেকে এ বছরের অক্টোবর পর্যন্ত টানা চারটি ওয়ানডে সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। অবশেষে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে সাদা বলের এই সংস্করণে বাংলাদেশ পেল সিরিজ জয়ের স্বাদ।
মিরপুরে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ১৭৯ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় মিরাজের জন্য অনেক বড় একটা স্বস্তির। কারণ, ব্যাটে-বলে তাঁর পারফরম্যান্স থাকলেও ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হয়ে উঠতে পারেননি। গতকালের উইন্ডিজ ম্যাচসহ বাংলাদেশ তাঁর নেতৃত্বে খেলেছে ১৩ ওয়ানডে। জিতেছে ৫ ম্যাচ ও হেরেছে ৮ ম্যাচ। তবু উইন্ডিজ সিরিজ জয়ের পরও মিরাজ সন্তুষ্ট নয়। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বাংলাদেশ ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠত। কিন্তু সেটা না হওয়ায় মিরাজের দল ১০ নম্বরে আছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গতকাল হারানোর পর আইসিসির হালনাগাদ করা ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে দেখা যায়, ৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৯। এদিকে পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (২০২৭) সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭-এর ৩১ মার্চের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকতে হবে। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘র্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে থাকায় সন্তুষ্ট না। সামনে আমাদের বিশ্বকাপ আছে। সেখানে মূলপর্বে উঠতে হবে। সেরা ৮ দল খেলবে বিশ্বকাপে। এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমাদের লক্ষ্য সেরা আটের মধ্যে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা রিশাদ হোসেনের জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। প্রথম দুই ওয়ানডেতে তাঁর শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংসের কারণেই বাংলাদেশ ২০০ পেরিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর স্পিন ভেলকি তো রয়েছেই। লেগস্পিন জাদুতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বোলিং করেছেন ৪.৬৭ ইকোনমি। রিশাদের মতো ক্রিকেটার থাকলে দল অনেক উপকৃত হয় বলে মনে করেন মিরাজ। সংবাদ সম্মেলনে রিশাদকে নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘রিশাদ গত ২-৩ বছরে যেভাবে বোলিং করে একটা জায়গায় এসেছে, সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ মনে করি। যাঁরা কোচ আছেন, তাঁদের কৃতিত্ব দেব।’
রিশাদের প্রশংসায় বরাবরই পঞ্চমুখ বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে রিশাদকে তিনি (মুশতাক)
তুলনা করেছিলেন রশিদ খানের সঙ্গে। রিশাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ১২ উইকেট নিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে তিন ওয়ানডে মিলে ১২ উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। এই তালিকায় সবার ওপরে মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মোস্তাফিজ ১৩ উইকেট পেয়েছিলেন।