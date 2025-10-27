হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারত সিরিজ দিয়ে পাঁচ মাসের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে বাভুমার

ক্রীড়া ডেস্ক    

টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বেই জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাঁচ মাস পর টেস্টে ফিরছেন তিনি। ছবি: এএফপি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন টেম্বা বাভুমা। সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তিনি খেলেছেন অধিনায়ক হিসেবেই। কিন্তু টেস্ট সবশেষ খেলেছেন লর্ডসে এ বছরের জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। অবশেষে ভারত সিরিজ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ফিরছেন এই তারকা ক্রিকেটার।

ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএ)। এই সিরিজ দিয়ে বাভুমা টেস্টে ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই। বাভুমার নেতৃত্বাধীন দলে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ত্রিস্তান স্টাবস, কাইল ভেরেইন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিসরা। যাঁদের মধ্যে রিকেলটন ও ভেরেইন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। স্পিন আক্রমণে আছেন কেশব মহারাজ, সাইমন হারমার, সেনুরান মুথুসামিদের সঙ্গে থাকছেন জু্বাইর হামজা। সবশেষ হামজা টেস্ট খেলেছেন ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিলটনে।

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পেস আক্রমণে আছেন কাগিসো রাবাদা, করবিন বশ ও মার্কো ইয়ানসেন। যাঁদের মধ্যে বশ ও ইয়ানসেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার। সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে হারমার প্রোটিয়াদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট পেয়েছিলেন। এই সিরিজে মুথুসামি, মহারাজ ও রাবাদা পেয়েছিলেন ১১, ৯ ও ৪ উইকেট। এই চার তারকা ক্রিকেটার যখন ভারত সিরিজের দলে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে প্রোটিয়াদের দল কতটা শক্তিশালী।

বাভুমার নেতৃত্বেই এ বছরের জুনে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়ারা সেবার অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ২৮২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল ৫ উইকেটে। চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর চারটি টেস্ট খেলেছে তিন ভিন্ন অধিনায়কের অধীনে। জিম্বাবুয়ে সিরিজে প্রোটিয়াদের অধিনায়ক ছিলেন মহারাজ ও উইয়ান মুল্ডার। সবশেষ পাকিস্তান সিরিজে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্করাম। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ১৪ নভেম্বর। কলকাতায় হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট ২২ নভেম্বর শুরু হবে গুয়াহাটিতে। টেস্ট সিরিজ শেষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।

ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দল

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জুবায়ের হামজা, টনি ডি জর্জি, করবিন বশ, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো ইয়ানসেন, কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুসামি, কাগিসো রাবাদা, সায়মন হারমার

