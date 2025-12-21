বিপিএলে রাজশাহীর উইকেটরক্ষক আসলে কে, মুশফিক নাকি আকবর

ছয় দলের বিপিএল মাঠে গড়াতে বাকি নেই এক সপ্তাহও। সিলেটে এ সপ্তাহের শুক্রবার শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট সামনে রেখে দলগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। বিপিএলে আকবর আলী উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলবেন কি খেলবেন না, সেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর।
এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন আকবর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে নিয়মিত উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলছেন তিনি। আকবরের রাজশাহীতে আছেন আরেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। একই দলে যখন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার, তখন গ্লাভসটা পরবেন কে—এই কৌতূহল অনেকের। মিরপুরে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন শেষে যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন আকবর, তাঁর কাছে এসেছে এই প্রশ্ন। বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, এটা আসলে পুরোপুরি টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত যে কে উইকেটরক্ষকের কাজ করবেন। তবে আপনি যেটা মুশফিক ভাইয়ের কথা বললেন, তাকে দলে পাওয়া অবশ্যই বড় আশীর্বাদ। তার কাছ থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে। আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ই তার কাছ থেকে শিখতে পারে। আমরাও তার থেকে যতটা সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করব আসলে।’
এনসিএলের টি-টোয়েন্টি ও চার দিনের সংস্করণ দুটি টুর্নামেন্টই তো আকবর খেলেছেন। এ বছরের নভেম্বরে কাতারে তাঁর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্ট খেলেছেন। দুই মাসের ব্যবধানে চারটি টুর্নামেন্ট খেলা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আকবরকে ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়েছে বারবার। আকবর অবশ্য ক্লান্তির অজুহাত দিতে চাচ্ছেন না। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের ২৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘দেখুন আসলে আপনি ক্লান্তির কথা যদি প্রথমে বলেন, তাহলে আমি বলব যে আমরা যখন এনসিএলটা শেষ করলাম তারপর কিন্তু আমরা প্রায় ৫-৬ দিন ব্রেক নিয়েছি। আমার মনে হয় ৫-৬ দিনের ব্রেক একজন পেশাদার ক্রিকেটারের জন্য যথেষ্ট। ক্লান্তির জায়গাটা আসলে নেই। আর প্রস্তুতির সময়টা যেটা বললেন, আমি বলব যেহেতু আমরা চার দিনের টুর্নামেন্ট খেলেছি অবশ্যই তার আগে তো অধিকাংশ ক্রিকেটার এনসিএল টি টোয়েন্টিই খেলেছে।’
নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ৬.৫৭ ইকোনমিতে ৫ উইকেট নিয়েছেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালে মূল ম্যাচেই নিশ্চিত হার চোখ রাঙানি দিলেও তাঁর ব্যাটিং বীরত্বে সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সাকলাইন যেকোনো কিছু দ্রুত শিখতে পারেন বলে মনে করেন আকবর। সাংবাদিকদের আজ আকবর বলেন, ‘সাকলাইনকে আসলে আমি তিন বছর ধরে খুব কাছ থেকে দেখছি। সে তিন বছর ধরে রংপুর থেকে এনসিএল খেলছে। অনেকেই বলাবলি করছেন যে টেপ টেনিস থেকে উঠে এসেছে। ব্যাপারটা তো আসলে এমন না। সে ক্রিকেট বলের সঙ্গেও প্রায় ৫-৬ বছর ধরে আছে। আমার মনে হয় যে যখন তিন বছর আগে ওকে দেখেছি এবং এখন যা দেখছি আমার মতে সে অনেক কিছু দ্রুত শিখেছে।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।