সৌদি থেকে ফিরছেন মুশফিক, জানালেন কৃতজ্ঞতা

সৌদি আরবে ওমরাহ করতে গিয়ে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে আটকা পড়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ থাকায় তাঁর দেশে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
সৌদি থেকে বাংলাদেশে ফেরার বিমানে মুশফিক উঠেছেন গত রাতেই। বিমানে ওঠার পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সেই ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। নিরাপদে বিমানে উঠেছি। ইনশা আল্লাহ ঢাকায় সকালে পা রাখব। যাঁরা আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন ও আমার জন্য দোয়া করেছেন, তাঁদের জন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নিরাপদে বাড়ি নিয়ে যান।’
মুশফিককে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না করেছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘আমি পরিপূর্ণভাবে এটি ওয়াকিবহাল এবং পরিপূর্ণভাবে আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করছি। এরই মধ্যে আমার সঙ্গে মুশফিকুর রহিমের কথা হয়েছে। আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি যে আজকের রাতের একটি ফিরতি ফ্লাইটে মুশফিকুর রহিম আগামীকাল সকালেই দেশে ফিরতে পারবে।’ আমিনুল যা বলেছিলেন, সেই কথা অনুযায়ী মুশফিক ফিরছেন দেশে। সৌদি থেকে দেশে ফেরার ব্যাপারে আমিনুলের সঙ্গে কথা হয়েছিল বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেন মুশফিক।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের তুমুল যুদ্ধ চলছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পাল্টা আক্রমণ করছে ইরানও। দুবাইয়ের পাম জুমেইরা রিসোর্টে হামলা করে ইরান। এতে ইংল্যান্ড লায়নসের ২৫ জনের বহর আটকা পড়েছে দুবাইয়ে। আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসা জিম্বাবুয়ে দলও দেশে ফিরতে পারছে না।