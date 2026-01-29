হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপ খেলতে শ্রীলঙ্কার টিকিট কেটেছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

সম্প্রতি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে আর মাত্র সপ্তাহখানেক সময় হাতে থাকলেও নাটকীয়তার যেন শেষই হচ্ছে না। গুঞ্জন ওঠেছে, বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় বিশ্বকাপ বয়কটের পথে হাঁটবে পাকিস্তান। বয়কট গুঞ্জনের মাঝেই এবার পাওয়া গেল নতুন খবর।

টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করছে না পাকিস্তান। ছোট সংস্করণের বিশ্বমঞ্চকে সামনে রেখে সালমান আলী আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এমনকি ক্রিকেটারদের শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার টিকিটও কেটে রেখেছে পাকিস্তান।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে বিকেল পাঁচটায় লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। সিরিজের শেষ ম্যাচ মাঠে গড়াবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবেদনে টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়ার দলের সঙ্গেই শ্রীলঙ্কার বিমানে চড়বেন সালমানরা।

ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। লিটন দাসদের পরিবর্তে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এমন সিদ্ধান্তের পর আইসিসির কড়া সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন নাকভি। আগামী সপ্তাহে বিশ্বকাপ ইস্যুতে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবেন পিসিবি প্রধান।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান। গ্রুপে তাদের সঙ্গী ভারত, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা সালমানদের। টুর্নামেন্টে নিজেদের সবগুলো ম্যাচই শ্রীলঙ্কায় খেলবে পাকিস্তান।

