ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের নতুন দুশ্চিন্তা

মাইকেল ব্রেসওয়েলের নেতৃত্বে ইতিহাস গড়েছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাঠে এবারই প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে কিউইরা। আটবারের চেষ্টায় কিউইরা সফল হলো যে অধিনায়কের নেতৃত্বে, এবার তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে দল।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে আগামীকাল নাগপুরে শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ব্রেসওয়েলের খেলাটা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। পরশু ইন্দোরে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে বাঁ পায়ের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন বলে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) আজ জানিয়েছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে তাঁর অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। সতীর্থদের সঙ্গে এরই মধ্যে তিনি নাগপুরে চলে গেছেন বলে প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার নিশ্চিত করেছেন।
ব্রেসওয়েলকে নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা, তখন সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন। সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টির জন্য তাঁকে দলে নিয়েছে এনজেডসি। ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই ক্লার্কের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু। তিন ওয়ানডেতে ৬.৭৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট।
নিউজিল্যান্ডের আরেক তারকা ক্রিকেটার অ্যাডাম মিলনেকে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে নিতে চেয়েছিল এনজেডসি। তবে চোটে পড়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টিতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন তিনি। এই টুর্নামেন্টে মিলনে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে খেলছেন।
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পেস বোলিং লাইনআপে আছেন ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি, জাকারি ফুকস, কাইল জেমিসনের মতো স্বীকৃত পেসাররা। পাশাপাশি আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার জেমস নিশাম। ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পাঁচ ম্যাচ হবে পাঁচ ভেন্যুতে। ২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হবে রায়পুরে। ২৫, ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি গুয়াহাটি, বিশাখাপত্তনম ও তিরুবনন্তপুরমে হবে সিরিজের শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক),মাইকেল ব্রেসওয়েল (অনিশ্চয়তা), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটরক্ষক), জ্যাকব ডাফি, জাকারি ফুকস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, বেভন জ্যাকবস, ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন, ইশ সোধি, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক (প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি)