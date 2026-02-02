হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে কেমন শাস্তি পাবে পাকিস্তান

বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে একের পর এক টানাপোড়েন লেগেই আছে। অনিশ্চয়তা দূর করে গতকাল সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। তবে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। এমন সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তান যে শাস্তি পেতে যাচ্ছে সেটা বলা বাহুল্য।

মাঠের ক্রিকেট এবং এবং দুই দেশের আধিপত্য ছাপিয়ে আইসিসির জন্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয়ে উঠেছে বাণিজ্যের আরেক নাম। দর্শকপ্রিয় ম্যাচটিকে কেন্দ্র করে মিলিয়ন ডলার আয় করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব থেকে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন বাবদ তিনশ কোটি টাকার ওপরে আয় হারাতে যাচ্ছে আইসিসি।

বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আইসিসি পাকিস্তানের বার্ষিক রাজস্ব কেটে রাখবে। তবে শাস্তির বিষয়টি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকছে না–এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ ও সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

