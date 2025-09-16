হোম > খেলা > ক্রিকেট

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ৪ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আগে ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

এশিয়া কাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। জিতলে বেঁচে থাকবে সুপার ফোরে খেলার আশা। আর হারলে বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে।

এমন সমীকরণে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামছে লিটন দাসের দল। একাদশে এসেছে ৪ পরিবর্তন। শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, পারভেজ হোসেন ইমন ও শেখ মেহেদী বাদ পড়েছেন। তাঁদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে সাইফ হাসান, নুরুল হাসান সোহান, নাসুম আহমেদ ও তাসকিন আহমেদ।

৯ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলার পর এতদিন বিশ্রামেই ছিল আফগানিস্তান। বাংলাদেশ অবশ্য প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারালেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হেরে গেছে শোচনীয়ভাবে। যা জটিল করে দেয় সুপার ফোরে যাওয়ার পথ। দেশের বাইরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলা ৫ ম্যাচের প্রতিটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। আজ কি সেই ধারা ভাঙতে পারবে।

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী, নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।

