ওপরে তুলেই নিচে নামিয়েন না, সাংবাদিকদের হৃদয়ের পরামর্শ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ওপেনারদের নিয়ে চিন্তিত বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। ফর্মে নেই তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসানরা। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই চটে যান হৃদয়। এই ব্যাটারের দাবি, ক্রিকেটারদের ওপরে তুলা এবং নিচে নামানোর কাজটা করেন সাংবাদিকরা। যেটা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
২০২৬ বিপিএলে ৩ নম্বর থেকে ওপেনিংয়ে উঠে দারুণ ব্যাট করছেন হৃদয়। ৪ ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৭২ রান। আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ১০৯ রানের ইনিংস খেলেন রংপুর রাইডার্সের এই ব্যাটার। সংবাদ সম্মেলনে হৃদয়ের প্রতি এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যদি ওপেনাররা ২-৩ ম্যাচে রান না পায় সেক্ষেত্রে কি আমরা আপনাকে ওপেনিংয়ে দেখতে পারি কি না? উত্তরে সাইফ-তানজিদদের হয়েই যেন ব্যাট ধরলেন হৃদয়।
হৃদয় বলেন, ‘আমার মনে হয় যে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি একজনে খুব ওপরে তুলেন আবার একজনকে নিচে তাড়াতাড়ি নিচে নামান। খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করব আপনারাও একটু ধৈর্য ধরেন। গত এক বছরে ওরা সবাই (ওপেনাররা) ভালো ব্যাট করেছে। শেষ কয়েকটা সিরিজও ভালো খেলেছে। তো কাকে রেখে কী…।’
বিপিএলের পারফরম্যান্স দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিচার করতে চান না হৃদয়, ‘বিপিএল তো আপনি হিসেব (ফর্ম) করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আলাদা, বিপিএলও আলাদা। দোয়া করেন যেন ওরা ভালো করে। সবাই যেন ভালো করে। তাহলে আপনার জন্যও ভালো, আমার জন্যও ভালো, দেশের জন্যও ভালো।’
লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে ঢাকা। ৯ ইনিংসে ১৩৩ রান করেছেন সাইফ। স্ট্রাইকরেট ১১৪.৬৫। আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষেই করেন ৭৩ রান। অর্থাৎ প্রথম ৮ ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৬০ রান। রাজশাহীর হয়ে তামিমও বেশ অধারাবাহিক। ১০ ম্যাচে করেছেন ১৮৩ রান। এর মধ্যে ঢাকার বিপক্ষে লিগ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেই খেলেন ৭৬ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংসটি ২৯ রানের–নোয়াখালীর বিপক্ষে দ্বিতীয় দেখায়। এসব পরিসখ্যানই বলে দিচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কেমন সময় যাচ্ছে বাংলাদেশের ২ ওপেনারের।