‘বাংলাদেশের ম্যাচটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল’

মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তার চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের ব্যাটিং-বান্ধব উইকেটেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন লিটন দাস, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা।
চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে গতকাল আগে ব্যাটিং করে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বর্তমান বাস্তবতায় এই রান তাড়া করে জেতা অসম্ভব কিছু নয়। যেখানে খেলা হচ্ছে চট্টগ্রামের ব্যাটিং-বান্ধব উইকেটে। কিন্তু লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেটাও পারল না। ১৬ রানে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তানজিম হাসান সাকিব। হার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) উদাহরণ টানলেন তিনি, ‘বিপিএল যখন খেলতে আসি (চট্টগ্রাম), ১৮০-২০০ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা যায়। বেশির ভাগ ম্যাচেই ১৬০-এর বেশি রান হয় এখানে। ফলে ১৬০ অবশ্যই (১৬৬ রানের লক্ষ্য) তাড়া করে জেতা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল।’
১৬৬ রান তাড়া করতে গিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর পাশাপাশি রান তোলার গতিও কমতে থাকে। ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। সাইফ হাসান, লিটন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহীদ হৃদয় উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। হৃদয় ২৮ রান করতে খেলে ফেলেছেন ২৫ বল। হাতে ৪ উইকেট নিয়ে ৮ ওভারে ৮৯ রান তাড়া করা অনেক দূরের পথ ছিল। এরপর হঠাৎ করেই ম্যাচের পাল্লা ভারী হতে থাকে বাংলাদেশের দিকে। সপ্তম উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েন তানজিম সাকিব ও নাসুম আহমেদ। কিন্তু এই জুটি ভাঙতেই অনেকটা ফিকে হয়ে যায় স্বাগতিকদের আশা। তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা শেষের দিকে পেটালেও ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ রানে গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশ।
প্রথম সারির ব্যাটাররা দায়িত্ব নিয়ে না খেলায় আক্ষেপ তানজিম সাকিবের। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের তরুণ পেসার বলেন, ‘পাওয়ারপ্লেতে ৪ উইকেট হারিয়ে অনেক পেছনে পড়ে গেছি আমরা। সেখানে ২ উইকেট যদি পড়ত এবং পরের দিকে ব্যাটারদের কেউ থাকলে সহজে রান তাড়া করে জেতা যেত।
শেষ দিকে শিশির পড়ার কারণে বল সহজে ব্যাটে আসছিল। একজন সেট ব্যাটার থাকলে খেলা অনেক সহজ হতো। ২ ওভারে ৩০ রান দরকার ছিল। ব্যাটার থাকলে এই খেলা হাতের নাগালেই থাকে।’
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লিটন দাস গতকাল শেষের দিকে নিজেদের বাজে বোলিংকে দায়ী করেছেন। ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রানে পরিণত হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান। যেখানে ইনিংসের শেষ ওভারে তানজিম হাসান সাকিবকে তিন ছক্কা মারেন রভম্যান পাওয়েল। ২৮ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাওয়ালই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বাজে বোলিংয়ের পাশাপাশি লিটন কাঠগড়ায় তুলেছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে জেসন হোল্ডারকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান পাঁচ নম্বরে নামা শামীম। ৪ বলে ১ রান করা শামীম যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন, সেটা লিটনের কাছে মনে হয়েছে অগ্রহণযোগ্য।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জয়ের পর বাংলাদেশের এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জেতার সুযোগও রয়েছে। চট্টগ্রামে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জিতলে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টানা পাঁচ সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ। আগামীকাল ও শুক্রবার হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।