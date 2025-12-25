মাঠের ক্রিকেটের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে

১১ দিনেই অ্যাশেজ খুইয়ে ফেলার পর হতাশ ‘বার্মি আর্মি’রা। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরাও কি একটু হতাশ নয়! উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট দেখবেন বলে আগামীকাল ভোরে মেলবোর্নে শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টে মাঠে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু অ্যাশেজ মেলবোর্নে আসার আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। তাতেই নিভে গেছে উত্তেজনার আগুন। সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট তাই এক অর্থে নিয়মরক্ষারই।
কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য তা স্রেফ নিছক আনুষ্ঠানিকতার নয়। অ্যাশেজ পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রেখেছিল ইংল্যান্ড, তা মিইয়ে যাওয়ার পর পরের দুটি টেস্ট বেন স্টোকসদের জন্য হবে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার। বক্সিং ডে টেস্টে সেই চেষ্টাই করবে ইংল্যান্ড।
তবে শুধু মাঠের ক্রিকেট নয়, মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে বেন স্টোকস ও তাঁর দলকে। ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেড টেস্টের মাঝের বিরতিতে কুইন্সল্যান্ডের পর্যটন শহর নুসায় অবকাশ যাপনে গিয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা। যেটাকে ‘স্ট্যাগ ডু’ বা ব্যাচেলর পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকা। অ্যাডিলেডে জিতে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে স্টোকসদের সেই অবকাশ যাপন নিয়ে হয়তো হইচই-ই হতো না। কিন্তু হচ্ছে, কারণ প্রথম তিন টেস্ট হেরেই আগেভাগে সিরিজ খুইয়ে বসেছে দল। অ্যাডিলেডে হারের পর ক্রিকেটারদের সে অবকাশ যাপনের চিত্রও বাইরে আসতে শুরু করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মদ্যপ অবস্থায় হোটেলে ফেরার পথ খুঁজছেন ওপেনার বেন ডাকেট। চারদিকে সমালোচনার মুখে সফর চলাকালে অতিরিক্ত মদ্যপান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় জানিয়ে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।
এসব ঘটনা নিয়ে ভাবতে না চাইলেও পিছু ছাড়ছে না স্টোকসদের। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগে গতকাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বেন স্টোকস। নুসায় অবকাশ যাপন নিয়েও সেখানে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো তাঁকে। অযাচিত এক চাপের মধ্যেও দলকে আগলে রাখার চেষ্টা করে গেলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক, ‘এ মুহূর্তে আমার প্রধান ভাবনা খেলোয়াড়দের মানসিক কল্যাণ এবং তারা যেন শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া মেলবোর্ন টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকে, সেটা দেখা। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকেও চাপ এলে তা ব্যক্তিগতভাবে খুব কঠিন হয়ে ওঠে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বস্থানীয়দের সমর্থন পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
আর অধিনায়ক হিসেবে দলের পাশেই থাকছেন স্টোকস। চাপের মধ্যে থাকা বেন ডাকেটকে নিয়ে বলতে গিয়ে নিজের অবস্থানটা স্পষ্ট করে দিলেন স্টোকস, ‘অবশ্যই ওর (ডাকেট) কাছে গিয়েছি, ওর কথা বলেছি। পুরো প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে সবটুকু পাশে থাকার কথা জানিয়েছি। এই দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ও। সিরিজের দুটি ম্যাচ এখনো বাকি। এই দলের ওপর ভালো প্রভাব ওর (ডাকেটের)।’ নুসায় সতীর্থরা যা করেছে, সেটা ভুল কি না, এমন প্রশ্নে স্টোকসের উত্তর, ‘আমি এর মধ্যেই সব উত্তর দিয়ে দিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ১৫ বছর কোনো টেস্ট জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। ব্যর্থতার সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকায় দলের সবকিছুই স্বাভাবিকভাবেই কড়া নজরদারির মধ্যে বলে মনে করেন স্টোকস, ‘৩-০-তে পিছিয়ে থাকলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। তবু সামনে দুটো ম্যাচ আছে, সেটাতেই মনোযোগ দিতে হবে। আর অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বহুদিন ধরে ম্যাচ জিততে পারিনি।’ একটা জয়ই এখন খুইয়ে ফেলা অ্যাশেজে সান্ত্বনা হতে পারে ইংলিশদের।