প্রথম দিনেই কি হার এড়ানোর বন্দোবস্ত করে ফেলল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

১৩৫ রানে অপরাজিত আছেন রুট। ছবি: ক্রিকইনফো

ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩২৫ রান তোলেছে ইংল্যান্ড। দিবা-রাত্রির টেস্টের প্রথম ইনিংসে এর আগে প্রথম ইনিংসে ন্যূনতম ৩০০ রান করে হারেনি কোনো দল। তাই প্রসঙ্গক্রমেই একটা আলোচনা চলেই আসছে; অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কি হার এড়ানোর বন্দোবস্ত করে ফেলল ইংলিশরা!

গ্যাবায় প্রথম দিন শেষে কে এগিয়ে আছে সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে। তবে দলীয় আলোচনার চাইতেও বেশি উঠে আসছে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের বিষয়টি। ভিন্ন মাইলফলকে দিনটা রাঙিয়েছেন মিচেল স্টার্ক ও জো রুট। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, প্রথম দিনের পুরো আলোটাই ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাঁরা দুজন।

দিনের দ্বিতীয় সেশনে হ্যারি ব্রুককে সাজঘরে ফিরিয়ে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক (৪১৫ উইকেট)। ৪১৪ উইকেট নেওয়া পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলেছেন এই গতি তারকা। প্রথম দিন ইংল্যান্ডের পতন হওয়া ৯ উইকেটের মধ্যে ছয়টাই নিয়েছেন তিনি। তাঁর খরচ ৭১ রান। মাইকেল নেসের ও স্কট বোল্যান্ড নেন একটি করে উইকেট।

স্টার্কের বোলিং দাপটের দিনে ইংল্যান্ড ৩০০ ছাড়াতে পেরেছে রুট ও জ্যাক ক্রলির ব্যাটে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন রুট। ১৮১ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারের ৪০ তম সেঞ্চুরি তুলে নেন তিনি। দিন শেষে ২০২ বলে ১৫ চার ও ১ ছক্কায় ১৩৫ রানে অপরাজিত আছেন। এই পরিসংখ্যানই বলছে ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শের পর কতটা আগ্রাসী ছিলেন রুট। শেষ ২১ বলে ৩৩ রান করেন তিনি।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৬ রান আসে ক্রলির ব্যাট থেকে। ১১ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৯৩ বলের ইনিংস। ৩১ রান করেন ব্রুক। ৩২ রান নিয়ে রুটের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন জফরা আর্চার।

