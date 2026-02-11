ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে বিমানভাড়া দেড় লাখ টাকার বেশি

১৫ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য পাকিস্তান সরকার তাদের দলকে সবুজ সংকেত দেওয়ার পর থেকেই কলম্বোতে ক্রিকেট উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। এই উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে এভিয়েশন বা বিমান খাতে।
ভারত থেকে শ্রীলঙ্কার রাজধানীর বিমান ভাড়া বর্তমানে সাধারণ সময়ের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কিছু কিছু রুটে ফিরতি টিকিটের দাম ১ লাখ রুপিও ছাড়িয়ে গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি থেকে কলম্বোর সরাসরি ফিরতি ফ্লাইটের সর্বনিম্ন ভাড়া দাঁড়িয়েছে ১১৮৯৬১ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। আর স্বাভাবিক সময়ে ৩০ হাজার রুপির নিচেই থাকে।
একই ঘটনা দেখা গেছে ভারতের অন্যান্য শহরগুলোতেও। বাজেট এয়ারলাইন ইন্ডিগো সাধারণত চেন্নাই থেকে কলম্বোর সরাসরি ফিরতি ফ্লাইটের জন্য ১৬ হাজার রুপির আশপাশে ভাড়া থাকলেও ম্যাচ সামনে রেখে তা বেড়ে ৫৪৪৭৫ রুপিতে দাঁড়িয়েছে।
এছাড়া মুম্বাই থেকে আসা ক্রিকেট ভক্তদের যাতায়াত খরচ গুণতে হচ্ছে প্রায় ৮২০০০ রুপি। বিমান ভাড়া কিছুটা কমাতে অনেক ভক্ত-সমর্থকে দিল্লি বা মুম্বাই থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে চেন্নাই গিয়ে সেখান থেকে কলম্বো যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। কারণ, চেন্নাই থেকে কলম্বোতে বিমানে যেতে সময় লাগে ৮০ মিনিট।
বিমানের ভাড়ার পাশাপাশি কলম্বোর আবাসন খাতের খরচও এখন সাধারণের নাগালের বাইরে। শহরের তারকা মানের হোটেলগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে ৬ থেকে ১০ গুণ বেশি ভাড়া আদায় করছে। কলম্বোর একটি বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক হোটেলের এক রাতের ভাড়া বর্তমানে দেড় লক্ষ রুপি ছুঁয়েছে। যা সাধারণত মাত্র ১০ হাজার রুপি থাকে। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে এই ম্যাচটি কূটনৈতিকভাবেও গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ, গ্যালারিতে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে একই মঞ্চে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।