প্লে-অফে কে কার বিপক্ষে খেলবে

শেষ হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) লিগ পর্বের ম্যাচ। রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৪২ রানে হারিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। লিগ পর্বের ম্যাচ শেষে এখন প্লে অফের জমজমাট লড়াই দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা।
লিগ পর্বের লড়াইয়ের পর শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট। শেষ দল হিসেবে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে রংপুর। গতকাল দিনের প্রথম ম্যাচে ঢাকাকে ১১ রানে হারিয়ে শেষ চারে পোঁছে যায় লিটন দাসের দল। প্লে অফের ৪ দল নিশ্চিত হওয়ায় লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে ঢাকা ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
সবার আগে কোয়ালিফায়ারের টিকিট কেটেছে রাজশাহী। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে ঢাকার কাছে হেরেও তাদের সঙ্গী চট্টগ্রাম। শেষ চারের ম্যাচের আগে এক দিন বিরতি থাকছে বিপিএলে। এলিমিনেটরে আগামী ২০ জানুয়ারি দুপুর একটায় সিলেটের প্রতিপক্ষ রংপুর। সে ম্যাচে হেরে যাওয়া দল টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেবে। জয়ী দলের সামনে থাকবে আরেকটি সুযোগ।
একই দিন মাঠে গড়াবে আরেকটি ম্যাচ। প্রথম কোয়ালিফায়ারে সন্ধ্যা ছয়টায় রাজশাহীর বিপক্ষে মাঠে নামবে চট্টগ্রাম। সে ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে জায়গা করে নেবে। হেরে যাওয়া দল ফাইনালে উঠার জন্য আরেকটি সুযোগ পাবে। এলিমিনেটরে জেতা দলের বিপক্ষে ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টায় দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলতে নামবে তারা। এই ম্যাচে জয়ী দলে ফাইনালে পৌঁছে যাবে। বিপিএলের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ মাঠে গড়াবে ২৩ জানুয়ারি। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটায়।