চমক দেখিয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল ঘোষণা পাকিস্তানের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। লঙ্কা সফরে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলী আঘা। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন খাজা নাফে। বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের লঙ্কা সিরিজে নেওয়া হয়নি। কারণ, জানুয়ারিতে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ত থাকবেন।
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন শাদাব খান। সবশেষ তিনি পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন এ বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগস্পিনের পাশাপাশি ক্যামিও ইনিংসও খেলতে পারেন শাদাব। বর্তমানে তিনি বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলছেন। লঙ্কা সিরিজে স্পিন বোলিং লাইনআপে শাদাবের সঙ্গে থাকছেন আবরার আহমেদ, উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজরা। টপ অর্ডার ব্যাটার সাইম আইয়ুবও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। সাইম, নাফে, সালমান আগার সঙ্গে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামানের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা।
লঙ্কা সফরে নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জার মতো স্বীকৃত পেসারদের সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। বাঁহাতের ঘূর্ণির সঙ্গে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন নাওয়াজ। নাফে, ফারহানকে নেওয়া হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে। এবারের বিপিএলে ফারহানকে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলবেন নাফে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রংপুর রাইডার্স ২০২৬ বিপিএল অভিযান শুরু করবে।
১২তম বিপিএল শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। এর মাঝেই শেষ হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৭, ৯ ও ১১ জানুয়ারি হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে ডাম্বুলায়। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফায়, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক