পাকিস্তানের অভিযোগ নাকচ করল আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর পাকিস্তান ভীষণ ক্ষিপ্ত। এমনকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ পর্যন্ত দাবি করেছে পাকিস্তান। যে পাইক্রফট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) অন্যতম অভিজ্ঞ এক ম্যাচ রেফারি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে হতাশার খবরই দিল ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।
ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে আইসিসি বর্জন করছে না। এমন খবর আজ এনডিটিভিসহ বেশ কিছু গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। ভারতের পক্ষে কাজ করার যে অভিযোগ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তুলেছিল, সেটা অমূলক বলে জানিয়েছে আইসিসি। ফলে পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচের রেফারির দায়িত্বে তিনিই থাকছেন। এই ম্যাচ দুবাইয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। পাইক্রফটের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগ মূলত ভারতীয় ক্রিকেটারদের কারণেই। আইসিসির নিয়মে না থাকলেও দুবাইয়ে পরশু ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক করমর্দন করেননি সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া। এমনকি ম্যাচ শুরুর আগে টসের সময় পাইক্রফট পাকিস্তান দলপতি সালমান আলী আঘাকে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন।
এদিকে এক সূত্রের বরাতে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাইক্রফটকে না সরালে আগামীকাল (১৭ সেপ্টেম্বর) আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে পাকিস্তান। এমনটা হলে নিজেদের গর্ত নিজেরাই খুঁড়বেন সালমান-শাহিন শাহ আফ্রিদিরা। পাকিস্তান ম্যাচ বর্জন করলে ওয়াকওভার পেয়ে যাবে আরব আমিরাত। তাতে ২ পয়েন্ট নিয়েই ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে থেমে যাবে পাকিস্তানের পথচলা। কারণ, ভারতের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে আমিরাত উঠে যাবে সুপার ফোরে।
এ বছরের এপ্রিলে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। যুদ্ধবিরতির পরও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা চলছে। ক্রিকেটও এটার প্রভাবমুক্ত নয়। দুবাইয়ে পরশু ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি। ভারতীয় অধিনায়কের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও ভারত সরকারের কথা মেনেই এমনটা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ম্যাচ শেষে সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটাররা হনহন করে ড্রেসিংরুমে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিলেন।
৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ভারত। তাদের নেট রানরেট +৪.৭৯৩। পাকিস্তান, আমিরাত দুই দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু নেট রানরেটের বিচারে পাকিস্তান ও আমিরাতের অবস্থান দুই ও তিনে। পাকিস্তান, আমিরাতের নেট রানরেট +১.৬৪৯ ও -২.০৩০। শুক্রবার আবুধাবিতে ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব।
আরও পড়ুন: