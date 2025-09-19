হোম > খেলা > ক্রিকেট

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওমানের আমির কলিমের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন ভারতীয় ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসনের। ছবি: এএফপি

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত ২১ রানে হারিয়েছে ওমানকে। এই জয়ে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে এশিয়া কাপের সুপার ফোর শুরু করবে ভারত। এই রাউন্ডে সূর্যকুমার যাদবদের পরের ম্যাচ রোববার, প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।

দুবাইয়ে গতকাল ভারতীয় দলের দেওয়া ১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ওমান ভালোই ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখিয়েছে। অধিনায়ক যতিন্দর সিংকে (৩২) নিয়ে ৫৬ এবং দ্বিতীয় উইকেটে হাম্মাদ মির্জাকে নিয়ে ৯৩ রানের জুটি গড়েন ওপেনার আমির কলিম। ৩৮ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ৪৬ বলে করেন ৬৪ রান। এর আগে বল হাতে ২ উইকেটও নিয়েছিলেন কলিম। ফিফটি করেছেন মির্জাও। ৩০ বলে ফিফটি করে ৫১ রানে আউট হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। ওমান ২০ ওভার খেললেও ৪ উইকেটে ১৬৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

এর আগে টস জেতা ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ৪৫ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। ৩টি করে চার ও ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বলে ৩৮ করেন অভিষেক শর্মা। ৫টি চার ও ২টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২৫৩.৩৩!

