৪০০ উইকেটের ক্লাবে মোস্তাফিজ

সময়টা এখন মোস্তাফিজুর রহমানের। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হয়েছেন এই বাঁ হাতি পেসার। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে পার করেছেন দারুণ সময়। এবার দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন মোস্তাফিজ।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্বের কারণে আইএল টি-টোয়েন্টির মাঝপথে দেশে ফিরেছেন মোস্তাফিজ। কাটার মাস্টারের ঠিকানা রংপুর রাইডার্স। একবারের শিরোপাধারীদের হয়েও দারুণ ফর্মে আছেন এই বোলার। আজ সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে খেলতে নেমে টি-টোয়েন্টিতে ৪০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন মোস্তাফিজ।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমেছে স্বাগতিকেরা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলে মেহেদি হাসান মিরাজকে আলিস আল ইসলামের হাতে ক্যাচ বানিয়ে ৪০০ উইকেটর মাইলফলক স্পর্শ করেন মোস্তাফিজ। দ্বিতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে এই ক্লাবে প্রবেশ করলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে উইকেট শিকারের দিক থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন সাকিব আল হাসান। ৫০৭ উইকেট নিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। ৩৫৩তম ম্যাচে ৪০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক। সেখানে মোস্তাফিজের লাগল ৩১৫ ম্যাচ।

তালিকার তিনে আছেন রুবেল হোসেন। ১৮৫ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ১৭৮ উইকেট নিয়ে চারে অবস্থান করছেন মোহাম্মদ সাইফ উদ্দীন। শেখ মেহেদি হাসান আছেন পাঁচ নম্বরে। ১৭৬ উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন এই অফস্পিনিং অলরাউন্ডার।

