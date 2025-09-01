হোম > খেলা > ক্রিকেট

টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ২ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি : বিসিবি

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের সুযোগ আজ। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।

একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসানকে।

বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।

সম্পর্কিত

কোনো ম্যাচ না জিতলেও বাংলাদেশ পাবে ৩ কোটি টাকা

এশিয়া কাপের প্রস্তুতির সঙ্গে সিরিজও জিততে চায় বাংলাদেশ

সাকিবের তাণ্ডবের রাতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে রেকর্ড গড়লেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার

সিলেট থেকেই আজ আসতে পারে নির্বাচনী রোডম্যাপ

হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়

বাংলাদেশে খেলতে এসে কনটেন্ট বানাচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

‘কাউকে দ্রুত আকাশে তুলবেন না, নামাবেনও না’

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

‘লিটনের ফর্মে থাকাটা দলের জন্য জরুরি’

সেপ্টেম্বরে হচ্ছে না ‘বিসিবি অ্যাওয়ার্ড নাইট’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা