টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ২ পরিবর্তন

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের সুযোগ আজ। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসানকে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।