গিলক্রিস্টের ২৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙতে পারবেন তো ক্যারি

ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা অ্যালেক্স ক্যারি কাটাচ্ছেন ২০২৫ সালেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ বছর ১০০০ রানের বেশি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ছন্দে থাকা ক্যারির সামনে এখন অ্যাডাম গিলক্রিস্টের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি। তবে ২৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙাটা ক্যারির জন্য একটু কঠিনই বটে।
এবারের অ্যাশেজে নিয়মিত রান করছেন ক্যারি। ট্রাভিস হেডের ৩৯১ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮৭ রান এসেছে ক্যারির ব্যাট থেকে। মেলবোর্নে আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে বক্সিং ডে টেস্ট যখন ক্যারি শুরু করতে নেমেছিলেন, তখন তাঁর সামনে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হওয়ার হাতছানি। তবে প্রথম ইনিংসে ২০ রান করে আউট হওয়াতে কাজটা একটু কঠিন হয়ে গেল তাঁর জন্য। টেস্টে এ বছর এখন পর্যন্ত ৫০.৮৬ গড়ে ৭৬৩ রান করেছেন তিনি। ১১ টেস্টের ১৫ ইনিংসে ব্যাটিং করে ২ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি করেছেন। অজি উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ ৮৭০ রানের রেকর্ড ২০০১ সালে গড়েছিলেন গিলক্রিস্ট। সে বছর ১৪ টেস্টের ১৯ ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি করেছিলেন।
টেস্টে এক বছরে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের প্রথম চারটিই গিলক্রিস্টের। ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০২ সালে তিনি ৮৩৭, ৮৩৬ ও ৭৯২ রান করেছিলেন। তবে গিলক্রিস্টের ২০০১ সালের রেকর্ড ভাঙতে মেলবোর্নে আজ শুরু হওয়া অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরির বিকল্প নেই ক্যারির। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিকে করতে হবে ১০৮ রান। সেক্ষেত্রে টেস্ট ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি তুলে নেবেন অস্ট্রেলিয়ার ৩৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
২০১৮ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৭ টেস্ট, ৮৫ ওয়ানডে ও ৪২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিন সংস্করণ মিলে করেছেন ৪৮০৯ রান। যার মধ্যে এ বছর করেছেন ১০৬৪ রান। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে এটা বছরের হিসেবে সর্বোচ্চ রান। মেলবোর্নে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে অস্ট্রেলিয়া ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছেন মাইকেল নেসার। ব্যাটিংয়ে নেমে ইংল্যান্ডও নেই স্বস্তিতে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৮ রান করেছে ইংলিশরা।
অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ রান
রান সাল
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৭০ ২০০১
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৩৭ ২০০৪
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৩৬ ২০০৫
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৭৯২ ২০০২
অ্যালেক্স ক্যারি ৭৬৩ ২০২৫