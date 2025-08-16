হোম > রাজনীতি

৫ আগস্ট কক্সবাজারে যাওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়নি, এনসিপির ৫ নেতার শোকজ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

(ওপরে বাঁ থেকে) সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী। (নিচে বাঁ থেকে) তাসনিম জারা ও খালেদ সাইফুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিনে (৫ আগস্ট) কক্সবাজার ভ্রমণকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পাঁচ নেতাকে শোকজ করেছিল দলটি। সেই শোকজের জবাব বিশ্লেষণে এ ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেনি বলে জানিয়েছে দলটি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপি ওই পাঁচ নেতার শোকজ প্রত্যাহার করেছে। একই সঙ্গে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।

আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ‘৬ আগস্টে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহর প্রতি পৃথক পাঁচটি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ দপ্তর মারফত আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন।’

গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিনে এনসিপির শীর্ষ ৫ নেতা হঠাৎ কক্সবাজারে কেন

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘শোকজের জবাব বিশ্লেষণে উপরোক্ত ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না ঘটায় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে উল্লেখিত শোকজ নোটিশসমূহ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।’

গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে কক্সবাজার ভ্রমণ: ৫ নেতাকে শোকজ করল এনসিপি

এর আগে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিনে (৫ আগস্ট) কক্সবাজার ভ্রমণে যান ওই পাঁচ নেতা। সেখানকার একটি হোটেলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। এ ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পাঁচ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল এনসিপি।

