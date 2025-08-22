মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন। শুক্রবার বিকেলে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা, প্রবাসী সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীগণ।
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেই নাহিদ ইসলাম পুত্রাজায়া বড় মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে তাঁর সফর কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ।
নাহিদ ইসলাম তাঁর এই সফরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।
এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে তাদের প্রবাসী সহযোদ্ধাদের নাহিদ ইসলামের সফরের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ আহ্বান জানানো হয়েছে।