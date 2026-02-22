স্বাদ বদলে ইফতারে রাখুন দারুণ স্বাদের বাহারি পাস্তা

ইতালিয়ান খাবার পাস্তা অনেকেরই এখন প্রিয়। বিশেষ এই স্বাস্থ্যকর খাবারটি ইফতারিতে রাখতে পারেন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
পাস্তা ২ প্যাকেট, চিকেন ১ কাপ, ডিম ২টা, কোয়েলের ডিম ১০টা, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, সয়াসস ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ৮-১০টা, লবণ স্বাদমতো, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
দুই প্যাকেট পাস্তা ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে নিন। তারপর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিন। কোয়েল পাখির ডিম সেদ্ধ করে খোসা ফেলে ফুল করে কেটে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি, ডিম, চিকেন কুচি দিয়ে সামান্য ভেজে নিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, সয়াসস, টমেটো সস, লবণ দিয়ে কিছু সময় রান্না করুন। পরে সেদ্ধ পাস্তা দিয়ে নেড়ে কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার সার্ভিং ডিশে রেখে কোয়েলের ডিম ফুল সাজিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের বাহারি পাস্তা।