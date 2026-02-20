ইফতারে রাঁধুন মুখরোচক শাহি ছোলা ভুনা

আমাদের দেশে ইফতারির অন্যতম অনুষঙ্গ ছোলা। ইফতারির জন্য নানা রকমের রেসিপিতে ছোলা রান্না করা হয়। আজ শাহি ছোলা ভুনা রান্না করে দেখতে পারেন। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
সেদ্ধ ছোলা ২ কাপ, সেদ্ধ আলু ২টি, চিকেন ৪ টুকরা, ডিম সেদ্ধ ২টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটো কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, জিরা ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো।
প্রণালি
ছোলা, আলু, ডিম সেদ্ধ করে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর চিকেন দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট রান্না করুন। তারপর ছোলা সেদ্ধ, আলু দিয়ে নেড়ে রান্না করুন। পরে গরম মসলা গুঁড়া ও জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে টমেটো কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে নেড়ে দিন। এরপর ধনেপাতা কুচি ও চিনি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তারপর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ডেকোরেশন করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে শাহি ছোলা ভুনা।