দেশি বরইয়ের সালাদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

বরইয়ের মৌসুমে প্রায়ই বাড়িতে আনা হয় এ ফলটি। পুষ্টিগুণে ভরপুর এ ফলটি দিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন। কীভাবে তৈরি করবেন? জানাচ্ছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

দেশি বরই ৫০০ গ্রাম, শুকনা মরিচ পোড়া ৪টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, লেবুর পাতা ৪টি, কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ, তেঁতুল সামান্য।

প্রণালি

বরই বোঁটা ফেলে ধুয়ে নিন। পরে শুকনা মরিচ চুলায় পুড়ে নিন। এবার বরই থেঁতো করে নিন। তারপর লবণ, বিট লবণ, পোড়া মরিচ একসঙ্গে চটকে নিন। এবার লেবুর পাতা ছিঁড়ে সব একসঙ্গে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে বরইয়ের সালাদ।

