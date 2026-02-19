ইফতারে রাখুন এই দুই ধরনের পেঁয়াজি

বাঙালির ইফতারে পেঁয়াজি থাকবে না, তা কি হয় নাকি? আপনাদের জন্য দুই ধরনের পেঁয়াজির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
মচমচে পেঁয়াজি
উপকরণ
খেসারির ডাল ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ এবং সয়াবিন তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি
খেসারি ডাল ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পরে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে পাটায় বেটে একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজি ছেড়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তারপর ইফতারে পরিবেশন করুন মুখরোচক গরম-গরম পিঁয়াজি।
চিকেন কিমা দিয়ে পেঁয়াজি
উপকরণ
চিকেন কিমা সেদ্ধ ১ কাপ,২টি আলুকুচি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, ডিম ১ টি, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
প্রথমে চিকেন কিমা সেদ্ধ করে নিন। এরপর একটি বাটিতে চিকেন কিমা, আলুকুচি, পেঁয়াজকুচিসহ বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এবার বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের চিকেন পিঁয়াজি।