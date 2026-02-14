বসন্তের প্রথম দিন পাতে থাকুক বাসন্তী পোলাও

আজ ফাল্গুনের ১ তারিখ। মানে বসন্তের প্রথম দিন। এই দিন বাসন্তী রঙের পোশাক পরে তো ঘুরে বেড়াবেনই, নিশ্চয় খাবার টেবিলেও থাকবে রকমারি আয়োজন। আজকের রাতের ভোজে সাধারণ পোলাও না রেঁধে রান্না করতে পারেন বাসন্তী পোলাও। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
পোলাওয়ের চাল ৫০০ গ্রাম, গাজর ১ টা, বুটের ডাল সেদ্ধ আধা কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২ পিস করে, ঘি ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
হাঁড়িতে সয়াবিন তেল গরম করে এলাচ ও দারুচিনি ফোড়ন দিন। এবার আদাবাটা, লবণ দিয়ে পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে গুঁড়া দুধ, ঘি দিন। এবার ধুয়ে রাখা চাল দিন। ঢাকনাসহ রান্না করুন। তারপর গাজর কিউব করে কাটা, বুটের ডাল সেদ্ধ দিয়ে নেড়ে ১০ মিনিট রান্না করুন ঢাকনাসহ। নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বাসন্তী পোলাও।