দেশি রান্না

শিম ও টমেটো দিয়ে সামুদ্রিক বেলে মাছের ঝাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

দুপুরে একটি তরকারির বেশি রান্না করার সময় নেই? বাড়িতে সামুদ্রিক বেলে মাছ থাকলে তৈরি করে ফেলুন দারুণ স্বাদের একটি পদ। আপনাদের জন্য শিম ও টমেটো দিয়ে সামুদ্রিক বেলে মাছের ঝালের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

শিম ৫০০ গ্রাম, টমেটো ২০০ গ্রাম, সামুদ্রিক বেলে মাছ ১০ পিস, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি পাঁচ থেকে ছয়টা, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে নিন। শিম কেটে ধুয়ে পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে আদা ও রসুনবাটা দিয়ে অল্প পানি দিন। পরে হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার বেলে মাছ দিয়ে তিন-চার মিনিট কষিয়ে অন্য পাত্রে তুলে রাখুন। পরে কষানো মসলায় শিম দিয়ে কষিয়ে ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে টমেটো ফালি দিন। কিছুটা রান্না হলে কষানো মাছ দিন। শেষে কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে আবারও দুই-তিন মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন লবণ দেখে। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

