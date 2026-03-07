ইফতারে তৈরি করুন হার্টশেপ পিৎজা

এই ভালোবাসার মাসে প্রিয়জনের জন্য নিজ হাতে তৈরি করতে পারেন মজাদার ও ব্যতিক্রমী কিছু খাবার। আপনাদের জন্য সুস্বাদু ও মজাদার হার্টশেপ পিৎজার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ময়দা ৩ কাপ, ইস্ট ২ চা–চামচ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, চিনি ৪ টেবিল চামচ, লবণ ১ চা–চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো এবং ডিম ১টা ব্রাশ করার জন্য।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে গরম জায়গায় রেখে দিন প্রায় ১ ঘণ্টা। এবার লাভ ডাইসে তেল ব্রাশ করে ইস্ট ডো সেট করে, ডিম ব্রাশ করে ওভেনে ২২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১০/১৫ মিনিট বেক করুন।পরে চিকেন ফ্রাই দিয়ে ডেকোরেশন করুন। তো তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু চিকেন দিয়ে লাভ পিৎজা।