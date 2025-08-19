বিদ্যা বালানের শাড়িপ্রীতি শুধুই কি ফ্যাশনের জন্য

গৌতম হালদার পরিচালিত ২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া বাংলা চলচ্চিত্র ‘ভাল থেকো’ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ভুলেও ভাবেননি, তিনি বাঙালি নন। ভিদ্যা বালান না বলে আপনি যদি বিদ্যা বালান নামে ডাকেন, তাহলেই তিনি বাঙালি। তাঁর শারীরিক গঠন, শাড়ির প্রতি তীব্র ভালোবাসা—সবই তাঁকে দীর্ঘকাল বাঙালি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। এ শাড়ি পরাকে তিনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন, তাতে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন?
শাড়ি আমার সত্তার অংশ। এটা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি: বিদ্যা বালান, ভারতীয় অভিনেত্রী
বিদ্যা বালানের অনেক সাক্ষাৎকার রয়েছে এ বিষয়ে। ‘দ্য হিন্দু’ থেকে শুরু করে ভারতের প্রায় সব বড় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি শাড়ি নিয়ে দু-চার কথা বলেছেন। সেগুলোকে যদি এক করে একটু ‘গবেষণা’ করতে বসেন, তাহলেই হয়তো উত্তর পেয়ে যাবেন।
মনে রাখতে হবে, বিদ্যা বালান তাঁর এ ৪৭ বছরের জীবনে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসেছেন। জন্মসূত্রে তিনি তামিল। বেড়ে উঠেছেন মহারাষ্ট্রে। কাজের সূত্রে প্রথম জীবনে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। খেয়াল করলে দেখবেন, এ তিন জায়গাতেই নারীর পোশাক হিসেবে শাড়ির গুরুত্ব অনেক। তামিল ভাষায় শাড়ি নিয়ে একটি প্রবাদ রয়েছে। সেটি হলো, ‘শাড়ি তামিল নারীর অলংকার, এটি তাঁর সৌন্দর্য ও শক্তি!’ ফলে তামিল সংস্কৃতিতে শাড়ি ‘জীবনের সঙ্গে বোনা’। এটি শ্রদ্ধা, উৎসব ও আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ। মাদিসার থেকে কাঞ্জিভরম পর্যন্ত এর শৈলী ও বৈচিত্র্যে ঐক্য তৈরি করেছে।
তামিল ভাষায় শাড়িকে বলা হয় ‘পুদাভাই’। একে নারীদের মর্যাদা ও শালীনতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তামিল সংস্কৃতিতে শাড়ি পরার তিনটি স্বতন্ত্র রীতি বা শৈলী রয়েছে। এগুলো হলো, মাদিসার শাড়ি, কোরাই শৈলী ও আধুনিক চেঙ্গলপট্টু শাড়ি। এ তিন রীতির শাড়ি পরার ধরন, নকশা আর রঙেও পার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত কাঞ্জিভরম সিল্ক পরা হয় বিয়েসহ যেকোনো উৎসবে, কোঙ্গু সিল্ক পরা হয় দৈনন্দিন জীবনে ও অনুষ্ঠানে এবং চেন্নাই কটন শহরে ও গরমকালে পরা হয়। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলাপ এখানে না করাই ভালো।
মহারাষ্ট্রেরও রয়েছে শাড়ির স্বতন্ত্র শৈলী। তার ছাপ দেখা যায় বলিউডে। মহারাষ্ট্রে শাড়ি শুধু পোশাক নয়, তামিল সংস্কৃতির মতো গর্বের প্রতীক। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস। এই অঞ্চলে শাড়ির মূল শৈলী দুটি—একটি নাওয়ারি বা ৯ গজের শাড়ি, অন্যটি পৈঠানী শাড়ি। নাওয়ারি হলো মারাঠা যোদ্ধা নারীদের ঐতিহাসিক পোশাক আর পৈঠানী শাড়ি হলো মহারাষ্ট্রের রাজকীয় বস্ত্র—সোনালি-রুপালি জরির কাজ এবং হাতে নকশা করা। সাধারণত বিয়ের সময় বা বিশেষ অনুষ্ঠানে পরা হয় এটি।
আর বাংলা অঞ্চলের শাড়ি নিয়ে নতুন করে কিছু বলাটা অত্যুক্তিই বটে।
যা-ই হোক, বিদ্যা বালানের শাড়ি পরা নিয়ে এত কথা লিখতে হলো মূলত প্রেক্ষাপটটা বোঝার জন্য। এত কথা না লিখলেও চলত। তামিল, মহারাষ্ট্র আর পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খুব কাছ থেকে দেখে সমৃদ্ধ হওয়া বিদ্যা যখন মুম্বাইয়ের আলো ঝলমলে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যান, তখন শাড়িকে আঁকড়ে ধরে থাকার মতো বিষয়টি এক ভিন্ন রকম ভাবনারই প্রতিফলন হিসেবে দেখতে হয়। সেসব জানা যায় তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে।
বিদ্যা তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে প্রায়ই বলেন, শাড়ি হলো নারীসুলভ শক্তি ও ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক। তিনি শাড়িকে শুধু একটি পোশাক হিসেবে না দেখে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে দেখেন।
বিদ্যা বালান তাঁর কার্ভেসিয়াস শরীরী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। শাড়ি তাঁর শরীরের সৌন্দর্যকে মার্জিত ও শালীনভাবে উপস্থাপন করে। তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, শাড়ি পরলে তিনি আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ২০১২ সালে ‘দ্য হিন্দু’কে বিদ্যা বলেছিলেন, ‘শাড়ি আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।’ তিনি বলেন, ‘When I wear a saree, I feel like the best version of myself. It’s not just a garment; it’s an emotion. It gives me confidence and grace.’
বলিউডে পশ্চিমা পোশাকের প্রাধান্য থাকলেও বিদ্যা কাঞ্জিভরম বা বেনারসির মতো ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। এটি তাঁর ইউনিক স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করেন, শাড়ি নারীকে মানসিকভাবে শক্তিশালী ও মর্যাদাশীল করে তোলে। ‘দ্য ডার্টি পিকচার’ বা ‘কাহানি’র মতো চলচ্চিত্রে তাঁর চরিত্রগুলো ছিল দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন। কস্টিউম হিসেবে বেশ বড় অংশজুড়ে ছিল শাড়ি। এ প্রসঙ্গে তিনি ২০১১ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছিলেন, ‘দ্য ডার্টি পিকচারে শাড়িটাই ছিল আমার রক্ষাকবচ। সিল্কের শাড়ি সিল্ক নামের চরিত্রটিকে করে তুলেছিল নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসী। সেটাই ছিল শাড়ির জাদু!’
শাড়ি পরার ক্ষেত্রে বিদ্যার জীবনে পরিবারের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মাসহ পরিবারের নারীরা শাড়িই পরেন বলে জানা যায়। বিদ্যা বলেছেন, তাঁর মা-ই তাঁর কাছে শাড়ির আইকন। শাড়ি বিষয়ে বিদ্যার এমন অনেক বক্তব্যই পাওয়া যায় গণমাধ্যম ঘাঁটলেই। ২০১৮ সালে মুম্বাইতে টিইডিএক্স টকে তিনি বলেছিলেন, ‘শাড়ি আমার সেলফ এক্সপ্রেশন।’
বলিউড একদিকে যেমন পশ্চিমা ফ্যাশন প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় ফ্যাশন মেলে ধরারও অন্যতম প্রধান জায়গা। এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব ধরনের ফ্যাশনের সঙ্গে মানিয়ে চলেন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যা সম্ভবত খানিক ব্যতিক্রম। চরিত্রের প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে অন্যান্য পোশাকে খুব একটা দেখা গেছে বলে কেউ দাবি করতে পারেন না। ফলে বিদ্যা খানিক দাবি করতেই পারেন, তাঁর শাড়িপ্রীতি শুধু ফ্যাশনের জন্য নয়; বরং সাংস্কৃতিক গর্ব, আত্মবিশ্বাস ও নারীর শক্তির প্রকাশ। তিনি বলতেই পারেন, শাড়ি শুধু ঐতিহ্য নয়, আধুনিক নারীর স্টাইল আইকনও হতে পারে!