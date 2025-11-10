হোম > চাকরি > বেসরকারি

সেলস প্রমোশন অফিসার নেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস প্রমোশন অফিসার (অ্যাগ্রোভেট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (এইচএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান থাকতে হবে)।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ভালো যোগাযোগ দক্ষতা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

