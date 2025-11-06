হোম > চাকরি > বেসরকারি

ওয়ালটনে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০

চাকরি ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট)।

পদ সংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ভ্রমণ ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

