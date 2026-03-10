হোম > চাকরি > বেসরকারি

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, চলছে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেইনটেনেন্স বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, (মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেইনটেনেন্স)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, অটোক্যাড সলিডওয়ার্কস এবং এমএস অফিসে দক্ষতা, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ইউটিলিটি সিস্টেম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মেক্ষেত্র : অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

