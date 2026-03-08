হোম > চাকরি > বেসরকারি

ম্যানেজার পদে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্য ও প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ফার্ম বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (ফার্ম, লেয়ার/ব্রিডার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: খামার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ডেটা ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যারে দক্ষতা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর ও সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, লাভের শেয়ার, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

