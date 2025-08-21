হোম > চাকরি > সরকারি

স্যাটেলাইট কোম্পানির লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিএসসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৩ আগস্ট (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলফল বিএসসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

টেলিটক কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলে ২০ আগস্টের মধ্যে ০২-৪১০৩০০৯২ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

এর আগে, বিএসসিএলে ১৫ পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারিতে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারীদেরকে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরিত লিংক থেকে নিজ নিজ প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

