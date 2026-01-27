বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নেবে এনআইবি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে (এনআইবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে মোট ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন।
পদের নাম: বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অস্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর (থিসিসসহ) ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
শর্তাবলি: কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। কোনো তথ্য গোপন করে বা ভুল তথ্য দিয়ে চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে এবং পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নিয়োগাদেশ বাতিল করা হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোটা-সম্পর্কিত প্রচলিত সরকারি নীতিমালা এবং নিয়োগ-সংক্রান্ত অন্যান্য সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় সব সনদের মূল কপি প্রদর্শনপূর্বক যেসব কাগজপত্রের এক সেট দাখিল করতে হবে—আবেদনপত্র; প্রবেশপত্র; তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা সত্যায়িত রঙিন ছবি; সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থিসিসের কপি; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র; সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র; জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি; গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক নামযুক্ত সিল দ্বারা প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি