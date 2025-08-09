কারিগরি অধিদপ্তরের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ভোকেশনাল শাখা ও শাখাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজস্ব খাতভুক্ত ১৭ ক্যাটাগরির ৭২৯টি শূন্য পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) প্রকৌ. মো. জয়নাল আবদীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষা ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে পাঠানো হবে।
নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদান-সংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তী সময়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।