টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকরি

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি শূন্য পদে ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১১ আগস্ট থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী পরিচালক (উইন্ড অ্যান্ড আদার্স)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তড়িৎ, যান্ত্রিক বা কেমিক্যাল প্রকৌশল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।