হোম > চাকরি > সরকারি

কম্পিউটার কাউন্সিলে ৪ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিসিসির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। প্রার্থীকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,০০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ল্যাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নেবে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৬৪ জনের বড় নিয়োগ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৯ জনের চাকরির সুযোগ

নাক কান গলা ইনস্টিটিউটে চাকরি

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বাছাই পরীক্ষা ২৯ আগস্ট

বিআইডব্লিউটিএর সাঁটলিপিকার পদে নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

শিক্ষা প্রকৌশলের ড্রাফটসম্যান পদে পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিককল্যাণ পরিদপ্তরে চাকরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা