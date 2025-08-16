অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বাছাই পরীক্ষা ২৯ আগস্ট

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মো. রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ১৩-২০ গ্রেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত ডিপিসির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঁচটি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ) ২৯ আগস্ট (শুক্রবার) নির্ধারণ করা হয়েছে।
পদভিত্তিক পরীক্ষার সময়সূচি হলো: অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা ২৯ আগস্ট সকাল ১০টায়; কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (হিসাব কোষ) পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষাকেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।